На Київщині в результаті нічного удару БПЛА сталося кілька пожеж, постраждалих немає

Фото: НГУ

Російські окупанти вночі в суботу, 8 лютого, атакували Київщину за допомогою БПЛА. Тривога тривала більше 7 годин, в області працювали сили ППО, повідомляє пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. В Бучанському та Фастівському районах внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей сталися загорання трав'яного настилу. Всі пожежі ліквідовано", - вказується в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, у Фастівському районі внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі пошкоджено приватний будинок та один недобудований будинок. В приміщеннях вибиті вікна та пошкоджені фасади.

Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки в області.