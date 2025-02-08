Росіяни обстріляли Херсон з РСЗВ, постраждали троє дітей

Російські окупанти в суботу, 8 лютого, о 6:30 вдарили по житлових кварталах Херсона із РСЗВ, повідомив начальних Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Кілька будинків пошкоджені, один загорівся. Троє поранених, серед них 11-річний хлопець", - написав Мрочко в телеграм-каналі.

На місці побувала група екстреного реагування Херсонської міської військової адміністрації. Організовуються першочергові заходи з ліквідації наслідків чергового теракту окупантів.