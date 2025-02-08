Війська РФ за добу втратили 1210 осіб та 95 од. техніки

Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1210 окупантів, 6 танків, 22 бронемашини, 35 артсистем, 102 БПЛА, а також 95 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.02.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 847860 (+1210) осіб, танків ‒ 9981 (+6) од, бойових броньованих машин ‒ 20777 (+22) од, артилерійських систем – 22820 (+35) од, РСЗВ – 1273 (+2) од, засоби ППО ‒ 1056 (+0) од, літаків – 369 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 24403 (+102), крилаті ракети ‒ 3054 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 36402 (+95) од, спеціальна техніка ‒ 3738 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.