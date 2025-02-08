Інтерфакс-Україна
Події
06:31 08.02.2025

Суддя заблокував рішення Трампа про відправку 2200 працівників USAID у відпустку

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Федеральний суддя наказав адміністрації Трампа припинити плани щодо відправлення в адміністративну відпустку щонайменше 2200 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), повідомляє CNN.

Окружний суддя США Карл Ніколс оголосив про тимчасовий заборонний наказ зі свого місця за кілька годин до того, як агентство, яке перебувало у важкій ситуації, мало відправити тисячі співробітників у безстрокову відпустку або звільнити їх.

"Вони не повинні відправляти цих 2200 осіб в адміністративну відпустку сьогодні ввечері", - заявив Ніколс.

CNN зазначив, що 2200 співробітників - це прямі найманці USAID. Ще 500 прямих співробітників агентства вже були відсторонені. Ніколс сказав, що його наказ не поширюватиметься на них.

Наказ, який суддя назвав "обмеженим", також зупиняє "прискорену депортацію людей з країни", що проводиться адміністрацією президента США Дональда Трампа.

Рішення Ніколса, яке він планує викласти в майбутній письмовій постанові, найімовірніше, залишиться чинним, доки суддя розглядає питання про те, чи слід винести триваліші заходи з блокування зусиль адміністрації в рамках позову, поданого в четвер двома профспілковими групами, що представляють співробітників USAID.

Джерело: https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-panama-japan-news-02-07-25#cm6v9ot4v001b3b6n3eeq4wrj

Теги: #блокування #відпустка #usaid #сша

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