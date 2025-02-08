Інтерфакс-Україна
Події
00:09 08.02.2025

Уряд невдовзі запустить контракти на набір 18-24-річних людей до ЗСУ – Зеленський

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Уряд невдовзі запустить контракти на набір 18-24-річних людей до ЗСУ – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував, що невдовзі уряд запустить контракти на набір 18-24-річних людей до Збройних сил України.

"Наступного тижня уряд має намір запустити вигідні контракти на набір, щоб залучити молодих людей віком 18-24 років - до призовного віку - до Збройних сил, щоб допомогти усунути нестачу робочої сили", - сказав він в інтерв'ю агентству Reuters.

Разом з тим, Зеленський відмовився повідомити, скільки чоловіків, як очікується, запишуться. 

Як повідомлялось, спецпредставник обраного президента США Дональда Трампа Майк Волц вважає, що для стабілізації фронту в Україні треба знизити мобілізаційний вік, що дало б змогу призвати в армію "сотні тисяч нових солдатів".

Раніше Зеленський прокоментував обговорення щодо зниження мобілізаційного віку в Україні, вказавши на неукомплектованість українських бригад і брак зброї. 

Теги: #вік #мобілізаційний #зеленський

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