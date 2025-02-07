Інтерфакс-Україна
Події
21:36 07.02.2025

Сибіга на зустрічі з головою Військового комітету НАТО Драгоне: Посилюючи Україну, союзники посилюють і самих себе

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Сибіга на зустрічі з головою Військового комітету НАТО Драгоне: Посилюючи Україну, союзники посилюють і самих себе

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга у п'ятницю в Києві обговорив подальшу підтримку України країнами-членами НАТО з головою Військового комітету Альянсу адміралом Джузеппе Каво Драгоне, повідомила пресслужба міністерства закордонних справ.

"Посилюючи нашу державу, союзники посилюють і самих себе. Адже безпека України та безпека євроатлантичного простору неподільні. І саме тут, на полі бою в Україні, вирішується його майбутнє. Тому зараз необхідні сильні рішення союзників. І ми маємо чіткі рецепти досягнення миру завдяки силі, збільшення економічного та військового тиску на Росію, посилення України", - наголосив Сибіга.

Відзначається, що це перший закордонний візит Драгоне в Київ після призначення на посаду.

Зокрема, сторони провели переговори щодо подальшої військової допомоги для України, зміцнення обороноздатності та стійкості України, шляхів досягнення всеосяжного, справедливого та стійкого миру.

Сибіга також поінформував щодо актуальної ситуації на полі бою та пріоритетних потреб українських військових, зокрема посилення спроможностей протиповітряної оборони, бойової авіації, далекобійних ракет, артилерійських боєприпасів, інвестицій в українське виробництво зброї, зокрема дронів і передових технологій.

Голова МЗС підкреслив, що Росія не змогла за весь цей час досягти жодної стратегічної цілі. Натомість Україна неодноразово доводила за роки повномасштабної війни, що здатна досягати успіхів на полі бою за наявності необхідних спроможностей.

Сибіга окремо зазначив, що членство України в НАТО залишається для української держави найбільш ефективною гарантією довгострокової безпеки та неповторення російської агресії.

У свою чергу Драгоне запевнив, що підтримка України з боку держав-членів Альянсу залишається напохитною. Він наголосив, що Україна вже є невід’ємною частиною оборонної архітектури та безпеки євроатлантичного простору. Також позитивно оцінив проведення Україною важливих реформ сектору безпеки та оборони навіть у час повномасштабної війни.

Сибіга та Драгоне домовилися підтримувати тісний контакт і координувати зусилля зі зміцнення міжнародної підтримки України в протистоянні російській агресії.

Як повідомлялось, 7 лютого у п'ятницю голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук обговорив питання оборонної співпраці з головою Військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне, який перебуває з візитом у Києві.

 

Теги: #нато #підтримка #обговорення

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