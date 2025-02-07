Мексика прийняла 11 тис. депортованих мігрантів від початку правління Трампа
До Мексики доправили майже 11 тис. депортованих зі США мігрантів із 20 січня, коли Дональд Трамп вступив на посаду американського президента, заявила в п'ятницю мексиканська президентка Клаудія Шейнбаум.
"До цієї кількості входить близько 2,5 тис. людей, які не є громадянами Мексики", - передають її слова західні ЗМІ.
Шейнбаум додала, що частина мігрантів, які прибули до Мексики, репатріювали до Гондурасу в добровільному порядку - наземним транспортом і літаками.
Раніше цього тижня Шейнбаум досягла угоди з Трампом про відтермінування запровадження 25-відсоткових мит на мексиканські товари. В обмін Мексика розгорнула загони Національної гвардії на кордоні зі США, щоб скоротити потік мігрантів.