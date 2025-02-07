Шмигаль: Цьогоріч маємо рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї - 739 млрд грн

Програми виробництва та закупівлі зброї у 2025 році буде профінансовано на рекордні 739 млрд грн, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Практично всі внутрішні ресурси держбюджету йдуть на обороноздатність та безпеку. Цього року маємо рекордний бюджет на програму виробництва та закупівлі зброї. Йдеться про щонайменше 739 млрд грн. Робимо ставку та акцент на закупівлю саме української зброї. Інвестуємо в це ресурси держави та підтримуємо приватний сектор", - написав він у телеграм за підсумками засідання уряду у п'ятницю.

За його словами, один із ключових запитів у цьому напрямі від оборонних підприємств - запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. "Міноборони, Мінфіну та Мінстратегпрому доручено опрацювати це питання", - додав він.

"Перші трирічні контракти було підписано минулого року. Ставимо завдання у 2025-му зробити так, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки", - наголосив український прем'єр.