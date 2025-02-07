Інтерфакс-Україна
Події
16:11 07.02.2025

Україна готова відкрити гуманітарний коридор у Курській області, якщо РФ попросить, - ЗМІ

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Україна готова відкрити гуманітарний коридор для евакуації цивільних росіян, які проживають на території прикордонної Курської області, якщо Росія звернеться до України з необхідним проханням, повідомили в Офісі президента AFP, передає Le Monde.

Зазначається, що в районах Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ проживають більше 1,5 тисяч цивільних. Окрім того, росіяни, які там проживають, дедалі більше гніваються на російську владу через втрату зв'язку з близькими, які опинилися по той бік лінії фронту.

"Судячи з усього, росіяни не хочуть такого гуманітарного коридору, тому що ми не отримали відповідного запиту від них", - також повідомили в Офісі президента AFP, передає France 24.

Теги: #гуманітарнийкоридор #курська_область

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