Гроссі завершив переговори з "Росатомом" по ЗАЕС, акцентувавши на їхній винятковій важливості

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі повідомив про завершення переговорів у Москві щодо Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), вказавши, що зараз вони важливі, як ніколи.

"Завершилися міжвідомчі консультації у Москві з російською делегацією на чолі з керівником "Росатома" Ліхачовим. Після трьох років переговорів про ядерну безпеку та захист ЗАЕС вони є критичнішими, ніж будь-коли", – написав Гроссі у мережі Х у п’ятницю.

За його словами, МАГАТЕ повністю заглиблене у запобігання ядерної аварії.

Як повідомлялося, Гроссі 4 лютого відвідав Київ, де зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та, зокрема, з міністром енергетики України Германом Галущенком. Делегація МАГАТЕ також здійснила візит на ПС НЕК "Укренерго" – "Київську" 750кВ, щоб оцінити наслідки атак.

На брифінгу після візиту Гроссі заявив, що вже цього тижня має відвідати Москву, бо, за його словами, необхідно "підтримувати канали зв’язку постійними". Також він анонсував візит на ЗАЕС "за першої можливості".

Найбільша АЕС України та Європи вже майже три роки перебуває в окупації російських загарбників – з 4 березня 2022 року. Станція переведена в режим "холодного зупину" і отримує е/е для власних потреб з української ОЕС. Україна неодноразово наголошувала на деградації станції та крайньої необхідності повернути її з окупації.