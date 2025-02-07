Інтерфакс-Україна
Події
14:50 07.02.2025

У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

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У ТЦК та військових частинах посилено заходи безпеки на тлі підривів

У військових частинах та установах, підпорядкованих Сухопутним військам ЗСУ, було посилено безпекові заходи, повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

У Сухопутних військах наголосили, що правоохоронні органи зараз ведуть слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та СП, а в усіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих Командуванню Сухопутних військ ЗСУ, посилено безпекові заходи з метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій.

Як раніше повідомляв голова Національної поліції України Іван Вигівський, у 2025 році на території України було скоєно 10 злочинів, пов'язаних з нападами на ТЦК та Сили оборони в цілому. 3 із 10 фактів стосуються замаху на вбивство поліцейських.

Голова Нацполіції наголошував, що за підривами біля приміщень ТЦК та СП, замахами на вбивство поліцейських стоять спецслужби РФ, ціль яких – дестабілізувати ситуацію в українському суспільстві на негативному ставленні до Сил безпеки та оборони, виконавці злочинів встановлені та затримані.

Теги: #тцк #вч #заходи_безпеки #сухопутні_війська

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