В МЗС назвали фейком відео про фінансування USAID візитів західних зірок до України

Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав фейком відео про начебто фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів знаменитостей в Україну.

"Це фейкове відео. Звісно, що це нісенітниця. Зірки приїздили до України, щоб підтримати нашу державу", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

Тихий додав, що в мережі зараз дуже багато дезінформації, зокрема, яку поширюють росіяни.

"Закликаємо всіх бути обережними і розпізнавати ці фейки та не розповсюджувати їх", - наголосили в МЗС.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск Маск поширив в Х відео про те, що начебто USAID платив знаменитостям за відвідування України і для того, аби збільшити популярність президента Володимира Зеленського.