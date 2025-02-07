Інтерфакс-Україна
Події
14:41 07.02.2025

В МЗС назвали фейком відео про фінансування USAID візитів західних зірок до України

1 хв читати
В МЗС назвали фейком відео про фінансування USAID візитів західних зірок до України
Фото: МЗС України

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий назвав фейком відео про начебто фінансування Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) візитів знаменитостей в Україну.

"Це фейкове відео. Звісно, що це нісенітниця. Зірки приїздили до України, щоб підтримати нашу державу", - сказав речник на брифінгу в Києві у пʼятницю.

Тихий додав, що в мережі зараз дуже багато дезінформації, зокрема, яку поширюють росіяни.

"Закликаємо всіх бути обережними і розпізнавати ці фейки та не розповсюджувати їх", - наголосили в МЗС.

Раніше американський мільярдер Ілон Маск Маск поширив в Х відео про те, що начебто USAID платив знаменитостям за відвідування України і для того, аби збільшити популярність президента Володимира Зеленського.

Теги: #фейк #usaid #мзс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:59 15.05.2025
Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

08:21 13.05.2025
Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

Держсекретар Рубіо обговорив шляхи до припинення вогню в Україні з главами МЗС кількох країн

21:36 10.05.2025
Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

Угорщині пора покласти край антиукраїнській істерії - МЗС

22:00 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

21:54 09.05.2025
МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

МЗС України: Україна розцінює присутність лідерів іноземних держав на параді в Москві як недружній крок

20:53 09.05.2025
Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

Глави МЗС України і Німеччини обговорили мирні зусилля та необхідність посилення тиску на Росію

20:25 09.05.2025
Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

Барро вважає перемир'я РФ "маркетинговою операцією"

09:50 09.05.2025
Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

Листівки з лого УІНП і закликом до ветеранів ховати під одягом радянські нагороди є фейковими

18:47 08.05.2025
Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

Глави МЗС 7 країн, які постраждали від Мюнхенської змови, пакту Молотова-Ріббентропа та Ялтинської системи, застерегли від умиротворення агресора

19:49 07.05.2025
Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

Глава МЗС Німеччини Вадефуль запевнив Україну в європейській підтримці

ВАЖЛИВЕ

Розпочалася зустріч Зеленського з Ердоганом

Від України на перемовини в Туреччину прибули представники МЗС, Міноборони і військових розвідок – Зеленський

Рівень делегації РФ на перемовинах у Туреччині ще не відомий, але поки схожий на бутафорський, - Зеленський

Переговори в Стамбулі перенесено на другу половину дня з ініціативи турецької сторони, повідомляють в РФ

РНБО спростовує інформацію про початок перемовин у Туреччині о 10-й годині

ОСТАННЄ

Україна може направити свою команду на переговори у Стамбулі - ЗМІ

До України з Німеччини екстрадували підозрюваного в шахрайстві на 4 млн грн

Трамп заявив, що в Україні "нічого не станеться" до його зустрічі з Путіним

Виліт літака Зеленського з Анкари до Стамбулу запланований на 16:00

У Херсоні загинула жінка через артобстріл окупантів

Рютте: З врегулюванням чи без нього союзники підтвердили довгострокову підтримку НАТО України

На зустрічі із Зеленським Ердоган наголосить на підході Туреччини до негайного припинення вогню та початку мирних переговорів

Планів приїзду Путіна в Туреччину зараз немає, заявили в Кремлі

Генсек НАТО незадоволений рівнем делегації РФ у Стамбулі

У МЗС України відповіли на особисті випади Захарової на адресу Зеленського

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА