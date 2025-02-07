Інтерфакс-Україна
Події
14:10 07.02.2025

Єврокомісарка Кос закликає Україну в питанні перемовин про вступ рухатися швидко, але не жертвувати якістю реформ

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Єврокомісарка Кос закликає Україну в питанні перемовин про вступ рухатися швидко, але не жертвувати якістю реформ
Фото: https://www.delo.si/

Комісарка ЄС з питань розширення Марта Кос закликає Україну в питанні перемовин про вступ в Європейський Союз рухатися швидко, але при цьому не жертвувати якістю реформ.

"Хочу чітко зазначити: хоч я і закликаю вас працювати швидко, одночасно прошу вас не жертвувати якістю. Справжню якість можна отримати лише із врахуванням різноманітних голосів. Перемовини про вступ потребують наполегливих зусиль усього суспільства", - сказала Кос у відеозверненні на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

Вона наголосила, що найкращий спосіб прискорити вступ країни в ЄС - це зробити так, щоб цей проєкт був важливий не лише для уряду, а й для опозиції, громадянського суспільства і місцевих громад.

Крім того, вона відзначила, що одним із важливих питань на шляху вступу є план дії щодо забезпечення прав національних меншин.

"Цей план дії є надзвичайно вагомим для отримання згоди усіх держав-членів ЄС", - підкреслила Кос.

Теги: #вступ #перемовини #єс #кос_марта

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