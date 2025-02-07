Інтерфакс-Україна
Події
13:38 07.02.2025

Через зупинку роботи USAID призупинила роботу низка комісій з відбору представників суддівського корпусу і правоохоронних органів - Стефанішина

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Через зупинку роботи USAID призупинила роботу низка комісій з відбору представників суддівського корпусу і правоохоронних органів - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що через зупинку роботи Американського агентства з міжнародного розвитку (USAID) тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу і правоохоронних органів.

"Зараз, коли у нас один із ключових донорів (USAID - ІФ-У) тимчасово припинив роботу, то тимчасово припинила роботу і низка комісій, які відбирають представників суддівського корпусу, правоохоронних органів, розірвані контракти, і ми маємо знову перезібрати цей пазл", - сказала Стефанішина журналістам на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві.

В коментарі журналістам вона уточнила, що йдеться, серед іншого, про Етичну раду, Громадську раду міжнародних експертів, Комісію з відбору голови Бюро економічної безпеки, а також Комісію з відбору суддів Вищого антикорупційного суду.

Водночас, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", Стефанішина заявила, що на сьогодні тривають переговори з європейськими партнерами, а також очікується, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі.

Теги: #призупинення #usaid #комісії

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