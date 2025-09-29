Інтерфакс-Україна
13:44 29.09.2025

БЕБ проводить добір кандидатів до складу атестаційних комісій

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) проводить добір кандидатів до складу атестаційних комісій серед представників громадянського суспільства, йдеться в повідомленні на сайті Бюро в понеділок.

"З метою забезпечення прозорості та неупередженості атестаційного процесу, а також підвищення рівня довіри суспільства до діяльності БЕБ запрошуємо представників громадянського суспільства до складу атестаційних комісій Бюро! Ми розраховуємо на Вашу активну участь в атестаційному процесі, адже спільні зусилля держави та громадянського суспільства сприятимуть зменшенню ризиків корупційних зловживань та інших порушень законодавства, підвищенню його якості та доброчесності”, - зазначається в повідомленні.

Згідно з ним, відповідно до закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України" від 20 червня 2024 року №3840-IX атестація працівників БЕБ проводиться атестаційними комісіями, створеними рішенням директора Бюро.

До складу кожної атестаційної комісії включаються 12 членів, з яких шість осіб визначені очільником Бюро.

Для участі у доборі з визначення членів атестаційних комісій за квотою директора Бюро з 26 вересня по 6 жовтня 2025 року включно кандидатам потрібно надіслати заяву про участь, анкету, згоду, мотиваційний лист та кілька документів на електронну адресу: [email protected].

Після завершення строку подання документів для участі в доборі протягом трьох днів відбувається перевірка кандидатів на відповідність вимогам, після чого проводитимуться співбесіди з директором Бюро або уповноваженою ним особою.

Список кандидатів, включених до атестаційних комісій, опублікують на сайті БЕБ.

Підкреслюється, що члени атестаційних комісій братимуть участь у їх роботі на громадських засадах і на безоплатній основі. Тривалість роботи атестаційних комісій - орієнтовно 15 місяців.

Як повідомлялось, директором БЕБ за результатами конкурсу було призначено представника НАБУ Олександра Цивінського. За його кандидатуру подали голоси троє іноземних члени комісії, тоді як українські представники віддали свої голоси двом іншим кандидатам. Кабмін спочатку відмовився призначити представника НАБУ очільником БЕБ, але потім таки погодився на це за умови проходження Цивінським поліграфа.

