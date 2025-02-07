Інтерфакс-Україна
Події
13:14 07.02.2025

Стефанішина: Уже є попередні рішення щодо джерел залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID

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Стефанішина: Уже є попередні рішення щодо джерел залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що вже є попередні рішення щодо джерел залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися Американським агентством з міжнародного розвитку (USAID).

"Переговори тривають. Уже міністри в українському уряді проводили зустрічі по тих програмах, які є критичними, - це Міністерство енергетики, Міністерство інфраструктури, Міністерство цифрової трансформації, очевидно, Міністерство юстиції", - сказала Стефанішина журналістам на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю у Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна", чи проводилися уже перемовини з європейськими партнерами щодо перекриття фінансування деяких програм, які фінансувалися USAID.

З її слів, уже є попередні рішення, де можна залучити термінове фінансування на проєкти відновлення, енергетичної стійкості і кіберзахисту.

"Ми також очікуємо, що Європейська комісія разом з країнами G7 найближчими днями озвучить позицію щодо відновлення роботи конкурсних комісій, що обирають ключових членів судової і антикорупційної вертикалі", - наголосила Стефанішина.

Теги: #usaid #фінансування #джерела

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