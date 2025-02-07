Стефанчук сподівається на ухвалення законопроєкту щодо прискорення проходження в парламенті євроінтеграційних ініціатив

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук сподівається на прийняття законопроєкту, який прискорить проходження у парламенті євроінтеграційних законопроєктів.

“Ми запропонували разом з колегами… законопроєкт № 8242 … - це так званий “фаст трек” для … євроінтеграційних законів. Зараз ми цей законопроєкт розглядаємо і я думаю, у нього є потенціал бути прийнятим”, - сказав Стефанчук на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю у Києві.

Як повідомлялось, законопроєкт № 8242 про зміни до Регламенту Верховної Ради щодо внесення, розгляду та прийняття законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС) в частині виконання міжнародно-правових зобов'язань України у сфері європейської інтеграції зареєстровано в парламенті 28 листопада 2022 р. Авторами законопроєкту є Стефанчук, його перший заступник Олександр Корнієнко та віцеспікер Олена Кондратюк.