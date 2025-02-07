Інтерфакс-Україна
Події
12:25 07.02.2025

Будь-який перший контакт із новою адміністрацією США піде на користь Україні - Стефанішина

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Будь-який перший контакт із новою адміністрацією США піде на користь Україні - Стефанішина

Віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністр юстиції України Ольга Стефанішина заявляє, що будь-який перший контакт із представниками нової адміністрації США піде на користь Україні.

"Мені важко говорити, я не залучена в підготовку цього візиту чи цих зустрічей, я не впевнена, що вони вже зараз призначені. Але, безумовно, ми маємо не забувати, що новий державний секретар США підтвердив свою участь у Мюнхенській безпековій конференції. Я впевнена, що будь-який перший контакт піде на користь і Україні, і лідерам інших країн, які матимуть зустрічі", - сказала Стефанішина журналістам на конференції "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" в п'ятницю в Києві, відповідаючи на запитання, чого чекати від візиту спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога.

Як повідомлялося, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що українська сторона “дуже чекає” на візит спецпредставника президента США з питань України та Росії Кіта Келлога в лютому, щоб надати всебічну інформацію про російську агресію.

Теги: #контакти #сша

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