Українська делегація у Лондоні домовилася продовжувати діалог з Келлогом - Єрмак

У Лондоні відбулася зустріч української делегації зі спеціальним представником Президента США з питань України Кітом Келлогом, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Ми донесли свою позицію та наголосили на тому, що негайне, повне та безумовне припинення вогню має стати першим кроком до початку переговорів про досягнення справедливого і тривалого миру. Висловили сподівання, що це відповідає баченню Президента США Дональда Трампа", - повідомив Єрмак у своєму телеграм-каналі у середу.

За його словами, він зазначив, "що за будь-яких обставин Україна буде захищати свої принципові позиції під час переговорів, оскільки вони становлять основи її суверенітету та територіальної цілісності".

Сторони домовилися продовжувати діалог та регулярні контакти.