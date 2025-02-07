Поліція розслідує справу за фактом смерті чоловіка в ТЦК на Буковині

Поліція Чернівецької області розслідує обставини смерті людини в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), наразі відбуваються першочергові слідчі дії та заходи, спрямовані на встановлення об’єктивних обставин цього випадку.

"7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував у розшуку за ухилення від мобілізації. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення військово-облікової інформації, на що він погодився", - йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

За попередньою інформацією поліції, під час проходження військово-лікарської комісії, у чоловіка різко погіршилось самопочуття і він знепритомнів, йому одразу почали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак під час проведення реанімаційних заходів лікарі констатували смерть чоловіка.

Тіло померлого направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті.

Повідомляється, що слідчі поліції внесли відомості про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 115 з приміткою "природня смерть" Кримінального кодексу України.