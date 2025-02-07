Кількість загиблих у результаті авіаудару по багатоповерхівці на Сумщині зросла до трьох осіб

Фото: Сумська облпрокуратура

Кількість загиблих в результаті російського авіаудару по багатоповерхівці в с. Миропілля Сумського району в четвер, 6 лютого, зросла до трьох осіб, повідомляє пресслужба прокуратури Сумської області.

"Унаслідок атаки ворога загинули 3 особи - з-під завалів дістали тіла 42-річного та 57-річного чоловіків, особа іще одного загиблого встановлюється", - вказується у повідомленні в телеграм-каналі.

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомлялося, пізно ввечері 6 лютого ворожий літак здійснив пуск 3-х КАБів по Миропільській громаді. Внаслідок атаки росіян зруйновано двоповерховий багатоквартирний житловий будинок.

Раніше було відомо про двох загиблих.