Аварійні відключення зранку в п'ятницю застосовані у 8 областях, споживання е/е стабілізувалося

Внаслідок пошкоджень, завданих ворожими ракетно-дроновими атаками об’єктам генерації та передачі електроенергії, вранці 7 лютого у Харківській, Сумській, Донецькій, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, а також частково у Дніпропетровській і Черкаській областях були вимушено застосовані аварійні відключення електроенергії.

"Першочергово відключаються промислові споживачі (там, де це можливо). Наразі обмеження не застосовуються для побутових споживачів (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго)", - повідомило НЕК "Укренерго" у п'ятницю.

За інформацією системного оператора, у п'ятницю 7 лютого споживання електроенергії стабілізувалось на рівні, що відповідає сезонним показникам. Зокрема, станом на 7:30 його рівень був таким же, як і попереднього дня.

6 лютого добовий максимум споживання, зафіксований вранці, був на 1,4% вищий за максимум попередньої доби. Причина – зниження температури повітря в окремих регіонах.

Зі свого боку Міністерство енергетики України в п'ятницю повідомило, що минулої доби енергетики відновили живлення для 2221 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій.