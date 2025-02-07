Інтерфакс-Україна
Події
09:21 07.02.2025

Климпуш-Цинцадзе скаржиться на недостатнє представництво опозиції на урядовій конференції з євроінтеграції

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Климпуш-Цинцадзе скаржиться на недостатнє представництво опозиції на урядовій конференції з євроінтеграції

Голова комітету Верховної Ради з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе (фракція “Європейська солідарність”) скаржиться на недостатнє представництво опозиції на урядовій конференції, присвяченій європейській інтеграції України.

"Коли в 2019 закінчилася “епоха бідності”, новий президент зі своєю командою дуже швидко показали, що почалася епоха багатства для друзів і цілковита зневага до тієї частини суспільства, яка своєю не вважалась. Це було видно зі ставлення до військових, медіа та інституцій. Тоді мене як профільну віцепрем’єрку, всупереч протоколу і здоровому глузду, не пустили на саміт Україна-ЄС у Києві", - написала Климпуш-Цинцадзе у Facebook.

Вона також звернула увагу, що в п'ятницю уряд за підтримки шістьох міжнародних партнерів проводить конференцію, присвячену європейській інтеграції (конференція "Вступ України до ЄС: формування трансформаційного порядку денного" - ІФ-У).

"Чудово сформульовані назви дискусійних панелей. Тут тобі і про новий етап трансформацій у сфері верховенства права та довіру до інституцій, і про зміцнення демократичних інституцій, і про роль громадянського суспільства. Але на захід із такою тематикою, що триватиме цілий день, запросили виступити аж одного представника опозиції з "Голосу". Жодного депутата від ЄС", - додала вона.

Зі слів голови комітету, вона запрошена на захід лише як гість, а не учасник конференції.

"Мені запропонували прийти посидіти в залі й послухати... Це точно не про трансформацію, а про демократію "понарошку". І припиніть прикриватися на таких "мєждусабойчіках" громадськими організаціями, припиненню фінансування яких багато хто з вас так радів", - написала Климпуш-Цинцадзе.

Теги: #захід #євроінтеграція #климпуш_цинцадзе

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