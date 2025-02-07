Інтерфакс-Україна
Події
07:39 07.02.2025

Окупанти втратили за добу 1340 військових та 158 одиниць техніки

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Окупанти втратили за добу 1340 військових та 158 одиниць техніки
Фото: Генштаб ЗСУ

Орієнтовні втрати противника за добу 6 лютого склали 1340 осіб за 158 одиниць техніки, зокрема, 10 танків, 18 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 98 автомобілів та автоцистерн, а також по одній одиниці засобів протиповітряної оборони та спеціальної техніки.

Як повідомляється в телеграм-каналі Генерального штабу Збройних сил України у п'ятницю вранці, також за добу збито 116 ворожих дронів оперативно-тактичного рівня.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення вже знищено 846 тис. 650 окупантів, 9 тис. 975 танків, 20 тис. 755 ББМ, 22 тис. 785 артсистем, 1 056 засобів ППО, 36 тис. 307 ворожих автомобілів та автоцистерн, а також збито 24 тис. 301 дрон.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

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