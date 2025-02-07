Інтерфакс-Україна
Події
02:23 07.02.2025

Адміністрація Трампа залишить лише 294 співробітники USAID із понад 10 тис у всьому світі - ЗМІ

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Адміністрація президента США Дональда Трампа планує залишити менше ніж 300 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) із понад 10 тис співробітників у всьому світі, пише Reuters у четвер з посиланням на власні джерела.

Зокрема, в африканському бюро залишиться лише 12 співробітників, в азійському – вісім.

Джон Брайан Етвуд, який очолював USAID понад шість років, а тепер старший науковий співробітник Вотсонівського інституту Браунського університету, упевнений, що масове звільнення персоналу фактично знищить агентство, яке допомогло вберегти десятки мільйонів людей у ​​всьому світі від смерті. "Багато людей не виживуть", — сказав він.

У 2023 році USAID надала допомогу приблизно 130 країнам, багато з яких постраждали від конфліктів. Найбільшими одержувачами була Україна, за нею йшли Ефіопія, Йорданія, Демократична Республіка Конго, Сомалі, Ємен та Афганістан.

Джерело: https://www.reuters.com/world/us/trump-administration-keeping-only-294-usaid-staff-out-over-10000-globally-2025-02-06/

Теги: #usaid #кадри

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