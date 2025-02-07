Інтерфакс-Україна
Події
00:37 07.02.2025

Келлог зустрівся з послом України в США Маркаровою і військовим аташе Кременецьким

1 хв читати

Посол України у США Оксана Маркарова повідомила про зустріч зі спеціальним представником президента США Дональда Трампа щодо врегулювання українського питання Кіт Келлогом.

"Не перша наша зустріч з Генералом Кітом Келлогом взагалі, але перша в його офіційному статусі Спецпредставника з питань України та Росії, на яку його призначив Президент Трамп 3 лютого", - написала Маркарова у Facebook.

За її словами, у зустрічі взяли участь аташе з питань оборони України Борис Кременецький та його заступник. "Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником та його командою і моїми колегами - очільником ВАТ генералом Кременецьким та заступником Денисом Сеником", - додала Маркарова.

Джерело: https://www.facebook.com/100002003920755/posts/9164249913651715/

Теги: #спецпредставник #посол #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:40 15.05.2025
Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні

Катар не планує дарувати літак Трампу, а обговорює передачу борту на офіційному міжурядовому рівні

00:25 15.05.2025
Сибіга провів зустріч з Рубіо та сенатором Гремом

Сибіга провів зустріч з Рубіо та сенатором Гремом

21:05 14.05.2025
Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

Китай призупиняє дію низки заходів експортного контролю щодо компаній США

20:41 14.05.2025
Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

Зеленський призначив Джелялова послом у Туреччині

19:42 14.05.2025
США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

США і Катар уклали угоду про економічне співробітництво на $1,2 трлн

19:35 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в червні

14:19 14.05.2025
США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

США виступають проти запрошення Зеленського на саміт НАТО в Гаазі – ЗМІ

13:21 12.05.2025
Посол України в КНР Нечитайло вручив копії вірчих грамот

Посол України в КНР Нечитайло вручив копії вірчих грамот

21:32 01.05.2025
Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

Джулія Девіс призначена тимчасово повіреною США в Україні – Держдеп

20:29 11.04.2025
Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в Москві – Сибіга

Гамбія призначила послом за сумісництвом в Україні дипломата, акредитованого в Анкарі, а не в Москві – Сибіга

ВАЖЛИВЕ

Кількість загиблих через ракетний удар по Сумській громаді зросла до трьох

Зеленський: Я очікую, хто прибуде від Росії, тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні

Сибіга обговорив з генсеком НАТО "інтенсивну дипломатію" цього тижня

У Сумах двоє загиблих, дев'ятеро постраждалих, з них двоє у важкому стані – міськрада

Відомо про загиблого внаслідок ракетного удару РФ по промисловому об'єкту в Сумах – МВА

ОСТАННЄ

Валютний контроль НБУ ускладнює міжнародні угоди та стримує M&A – Chief Investment Officer компанії umgi

Нідерланди закуплять щонайменше 46 танків Leopard 2A8 у концерну KNDS

Трамп не поїде до Туреччини на перемовини України та Росії - ЗМІ

У Грузії заарештували ексміністра оборони Окруашвілі

Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

Путін затвердив склад делегації на переговори з Україною на чолі зі своїм помічником Мединським

Сибіга провів зустріч з головою МЗС Польщі для обговорення мирних зусиль

На Покровському напрямку було знешкоджено 324 окупантів - Генштаб

З початку доби Сили оборони відбили 128 ворожих атак - Генштаб

Нідерланди підвищують рівень бойової готовності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА