Інтерфакс-Україна
Події
23:10 06.02.2025

В Києві чутно роботу ППО

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Вибухи чутно в Києві у четвер пізно ввечері під час повітряної тривоги.

Як повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації, в місті працює протиповітряна оборона.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

За даними пабліків, у повітряному просторі України зараз зафіксовано понад 20 ворожих дронів, частина з них помічена в районі Києва.

Також в центральній частині української столиці було чути звук щонайменше одного дрона, який пролітав на невеликій висоті.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/10672

Теги: #київ #ппо

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