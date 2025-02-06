В Києві чутно роботу ППО

Вибухи чутно в Києві у четвер пізно ввечері під час повітряної тривоги.

Як повідомляється в телеграм-каналі Київської міської військової адміністрації, в місті працює протиповітряна оборона.

"У Києві працює ППО. Залишайтеся в укриттях, дотримуйтесь всіх правил безпеки до відбою тривоги", - йдеться в повідомленні.

За даними пабліків, у повітряному просторі України зараз зафіксовано понад 20 ворожих дронів, частина з них помічена в районі Києва.

Також в центральній частині української столиці було чути звук щонайменше одного дрона, який пролітав на невеликій висоті.

Джерело: https://t.me/VA_Kyiv/10672