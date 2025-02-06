Інтерфакс-Україна
Події
21:58 06.02.2025

Лідер панівної партії Гренландії заявив про намір якнайшвидше провести референдум про незалежність

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Лідер панівної партії Гренландії заявив про намір якнайшвидше провести референдум про незалежність

Процес незалежності Гренландії від Данії має бути прискорений, а населення Гренландії має бути почуте на референдумі під час наступних виборів, заявив голова гренландської керівної партії Siumut Ерік Єнсен.

"Ми хочемо цього (незалежності – ІФ-У) досягти. Це наші амбіції. Але, звичайно, це має бути в тісній співпраці з населенням Гренландії. І це дуже важливо. Щоб усі не сумнівалися, за що голосувати", – сказав Єнсен в інтерв'ю Данському радіо.

Повідомляється, що останніми тижнями у партії виникли розбіжності після того, як частина її членів вимагали активувати статтю 21 Закону про самоврядування, яка описує шлях до незалежності Гренландії. Тепер цю ініціативу підтримав Єнсен.

Раніше партія посилалася на те, що комісія досліджує легальний шлях до державності, але Єнсен заявив, що одночасно активує статтю 21 та розпочне переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен. "У нас є робота комісії. Крім того, ми можемо щось робити паралельно, ми можемо активувати статтю 21 і почати переговори з урядом Данії. Це те, на чому ми будемо проводити передвиборчу кампанію, – сказав він.

Голова урядущої партії Гренландії упевнений, що активація статті 21 і переговори з Данією повинні призвести до референдуму в Гренландії, і це не займе багато часу.

Серед мотивів проголошення незалежності він назвав деколонізацію та забезпечення рівності. "Ми хочемо, щоб до нас усіх ставилися однаково. Цього у нас не було багато років. У нас багато наших співгромадян у Гренландії, до яких ставилися нерівно. Ми хочемо бути деколонізованими", – сказав Єнсен.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Гренландії – самоврядної території Данії – Муте Егеде закликав провести голосування до гренландського парламенту 11 березня.

Раніше президент США Дональд Трамп неодноразово висловлював територіальні претензії щодо Гренландії. У відповідь на це уряд Данії оголосив про намір посилити військову присутність в Арктиці та Північній Атлантиці шляхом закупівлі трьох нових кораблів для вод навколо Гренландії, безпілотників дальнього радіусу дії та супутників вартістю майже 2 млрд євро.

 

Теги: #данія #незалежність #гренландія #референдум

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