Умєров та головком Збройних сил Швеції обговорили співробітництво в ОПК

Під час зустрічі міністра оборони України Рустема Умєрова з Головнокомандувачем Збройних сил Швеції генералом Мікаелєм Классоном сторони обговорили кооперацію у царині оборонно-промислового комплексу, повідомляє в четвер пресслужба Міноборони України.

"Швеція має передові технології, Україна – виробничі спроможності та бойовий досвід. Наше спільне завдання – об’єднати ці можливості. Ми вже маємо конкретні пропозиції, які дозволять цього року запустити виробничі проєкти у сфері оборонної промисловості", - наводять слова Умєрова у повідомлені в Телеграм.

Сторони також обговорили інші нагальні потреби українських оборонних потреб, так як: створення спільних підприємств з можливістю локалізації виробництва в Україні; розширення взаємодії між урядами та оборонними компаніями двох країн та подальші кроки для реалізації стратегічних ініціатив у сфері озброєнь.

Міністр оборони подякував за непохитну підтримку України.

"Дякую Швеції за непохитну підтримку! Спільно зміцнюємо безпеку Європи", - наголосив Умєров.