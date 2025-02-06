Інтерфакс-Україна
Події
20:01 06.02.2025

Трамп запровадить санкції проти МКС у четвер

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Трамп запровадить санкції проти МКС у четвер

Президент США Дональд Трамп у четвер підпише указ про застосування санкцій до Міжнародного кримінального суду (МКС) за справи щодо Сполучених Штатів та їхніх союзників, таких як Ізраїль, пише Reuters з посиланням на офіційного представника Білого дому.

"Указ передбачає фінансові та візові санкції щодо осіб та членів їхніх сімей, які допомагають МКС розслідувати справи щодо громадян США або союзників США, сказав чиновник. Цей крок Трампа стався після того, як демократи в Сенаті США минулого тижня заблокували спробу республіканців накласти санкції на МКС на знак протесту проти його ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху та його колишнього міністра оборони через кампанію Ізраїлю в Газі", - пише видання.

Телеканал NBC повідомляє, що у листопаді минулого року МКС викликав двопартійну реакцію у Вашингтоні, видавши ордери на арешт Нетаньяху і колишнього міністра оборони Ізраїлю Йоава Галланта, а також кількох лідерів ХАМАС одночасно. У наказі адміністрації Трампа стверджується, що це створило "ганебну моральну еквівалентність".

Підписання указу пов’язане з візитом Нетаньяху до Вашингтона.

Джерела Reuters минулого місяця повідомляли, що МКС вже вжив заходів, щоб захистити персонал від можливих санкцій США, виплативши зарплати на три місяці вперед, оскільки готувався до фінансових обмежень. У грудні голова суду Томоко Акане попередила, що санкції "швидко підірвуть роботу Суду в усіх ситуаціях і справах і поставлять під загрозу саме його існування". На початку року Палата представників США прийняла законопроект про санкції проти МКС, який пізніше заблокували представники Демократичної партії в Сенаті.

Ні Ізраїль, ні США не визнають юрисдикцію МКС, який базується в Гаазі (Нідерланди). МКС складається з 125 членів і може переслідувати осіб за військові злочини, злочини проти людяності, геноцид і злочини агресії проти території держав-членів або їх громадян. США, КНР, РФ та Ізраїль не є членами цього суду.

 

 

 

Теги: #санкції #трамп #мкс

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