Україна повернула з окупованого Криму ще 8 дітей

В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому ще вісьмох українських дітей з тимчасово окупованого Криму, повідомила в четвер радник керівника Офісу президента та операційний директор Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

"Їхня історія – приклад системної жорстокості окупантів: дітей насильно відібрали у матері під час перебування в лікарні, змусивши її під погрозами віддати їх до дитбудинку. В закладі дітей піддавали цькуванню, змушували брати участь у пропагандистських заходах та мілітаристських гуртках, де їх вчили поводитись зі зброєю та готували до війни. Усе це — частина російської політики, спрямованої на знищення української ідентичності", - написала Зарівна в телеграм-каналі.

Вона подякувала Save Ukraine за сприяння в організації рятувальної місії.

"Кожна врятована дитина – це наша маленька перемога, проте дисятки тисяч дітей досі лишаються поневореними РФ. Ми не зупинимось, доки всі наші діти не будуть вдома", - наголосила Зарівна.