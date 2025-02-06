Інтерфакс-Україна
Події
18:16 06.02.2025

Зеленський підтвердив прибуття в Україну ще однієї партії винищувачів F-16

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Зеленський підтвердив прибуття в Україну ще однієї партії винищувачів F-16
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про прибуття нової партії винищувачів F-16.

Під час брифінгу в четвер у Києві за підсумками зустрічі з президентом ЄБРР на запитання журналістів, чи ще з'явилися в Україні додаткові F-16, Зеленський відповів: "Так".

Він також уточнив, що літаки надійшли у середу.

Зеленський сказав, що не може розкрити кількість французських винищувачів Mirage 2000-5, які надійшли в Україну одночасно.

"Про кількість (Mirage-2000 – ІФ-У) не скажу - не маю права, але це ті самі дати, про які ми домовлялися з президентом Макроном (президент Франції Еммануель Макрон – ІФ-У). Так, з'явилися "Міражі", але якщо бути відвертим, ми й чекали, щоб вони разом з'явилися у нас - тобто додаткові F-16 і "Міражі", - пояснив голова Української держави.

Раніше у четвер міністр оборони Рустем Умєров повідомив, що Повітряні сили Збройних сил України отримали довгоочікуване підсилення – перші французькі винищувачі Mirage 2000 та F-16 від Королівства Нідерланди. "Ці сучасні бойові машини вже в Україні і незабаром приступлять до виконання бойових завдань, посилюючи нашу оборону та здатність ефективно протистояти російській агресії", - написав він у Facebook.

Про прибуття перших французьких винищувачів Mirage-2000 в Україну у четвер повідомив також міністр оборони Франції Лекорню.

Теги: #mirage #f_16 #зеленський

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