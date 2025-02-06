Інтерфакс-Україна
Події
17:13 06.02.2025

Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям

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Зеленський відзначив держнагородами учасників курської операції і надав українське громадянство воїнам-іноземцям
Фото: https://www.president.gov.ua/news/all

Президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди учасникам військової операції в Курській області РФ, а також надав українське громадянство військовослужбовцям з інших країн.

"Курська операція наочно пояснює сенс принципу "мир завдяки силі"… Сьогодні для мене честь відзначити державними нагородами України найкращих наших воїнів, і сьогодні ми також продовжуємо нову нашу традицію – традицію вдячності тим, хто обрав Україну та бʼється заради нашої незалежності на рівних з українцями, традицію вдячності прийняттям у громадянство України", - написав Зеленський в Телеграм у четвер.

За словами президента, "агресора і злочинця можна й треба бити у нього вдома". "Окупанту можна й треба давати здачі на його території. І це не тільки справедливо, це також ефективно для захисту життя в нашій країні, для захисту життя загалом у Європі", - додав Зеленський.

Теги: #курська_операція #зеленський #нагороди

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