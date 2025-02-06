Компенсація вартості "пакунка малюка" становить 7689 грн у 2025 р.

Компенсація вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" становить 7689 грн у 2025 році, повідомляє Міністерство соціальної політики України.

"Кабінет міністрів України підтримав постанову, розроблену Мінсоцполітики, відповідно до якої у 2025 році родини, у яких народилась дитина, зможуть, як і раніше, отримати грошову компенсацію вартості одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". У 2025 році вартість компенсації - 7689 грн", - йдеться у повідомлені міністерства.

Відзначається, що витратити компенсаційні кошти можна на товари для дитини у 12,5 тис. закладів торгівлі, які приєднались до монетизації "пакунка малюка".

"Варто зазначити, що за час існування пілотного проєкту "пакунок малюка" протягом 2020-2024 років понад 729 тис. українських родин отримали грошову компенсацію на суму понад 4,7 млрд гривень", - додали у відомстві.

Крім того, в Мінсоцполітики нагадали, що також для батьків та новонароджених доступна натуральна допомога "пакунок малюка", яка включає понад 50 якісних дитячих речей.

Як повідомлялося, у 2024 році в медичних закладах України сім'ям роздали понад 41 тис. боксів для новонароджених "пакунок малюка".