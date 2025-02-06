6 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1079 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1079 RUSSIAN AGRESSION

6 лютого відзначають Міжнародний день саамського народу, Всесвітній день без мобільного телефону, Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи, Міжнародний день бармена.

Нова Зеландія - День Вайтанги (1840), на Ямайці - День Боба Марлі.

Православна церква вшановує пам'ять святого преподобного Вукола, святого священномученика Силвана.

Всесвітній день без мобільного телефону

З 6 до 8 лютого світ відзначає День без мобільного телефону. Акція, що триває упродовж трьох днів, до 8 лютого, закликає людей проводити час без цього пристрою, щоб позбутися залежності від нього.

Міжнародний день оптиміста

Міжнародний день оптиміста – міжнародне свято, що відзначається в перший четвер лютого. Щороку у цей день організації оптимістів у всьому світі проводять добровільні акції, під час яких надихають молодих людей ентузіазмом, навчають їх новим навичкам, допомагають розкритися талантам.

Міжнародний день нетерпимого ставлення до операцій, які калічать жіночі статеві органи

Цю подію заснувала Організація Об’єднаних Націй 20 грудня 2012 року, схваливши резолюцію щодо встановлення цього дня. А вже у 2014 році ООН прийняла резолюцію з активізації зусиль з метою повного викорінення операцій, що калічать жінок.

Усі немедичні операції, що змінюють чи калічать жіночі статеві органи на міжнародному рівні визнані порушенням прав жінок та крайньою формою статевої дискримінації. Подібні практики розповсюджені в малорозвинених країнах, передусім, у 29 країнах Африки й Близького Сходу, але в Америці, Азії, Австралії, Європі та Новій Зеландії також зустрічається ця проблема. Наразі ООН здійснює глобальну боротьбу проти операцій, які калічать жіночі геніталії.

День Боба Марлі

6 лютого Ямайка святкує День Боба Марлі, бо саме цього дня у 1945 році з’явилася на світ майбутня зірка реґі – Роберт Неста Марлі (псевдонім – Боб Марлі). Жителі Ямайки дуже пишаються своїм виконавцем і гучно відзначають день його народження.

Міжнародний день саамського народу

Міжнародний день саамського народу або Національний день саамів відзначають 6 лютого. Це свято саамів, корінних мешканців арктичних районів Норвегії, Швеції, Фінляндії та росії (Кольський півострів). Цей день відзначається в пам’ять про перший міжнародний саамський конгрес, що відбувся в Тронгеймі, Норвегія, у 1917 році і став важливим моментом в історії та культурі саамів.

Цього дня народилися:

360 років від дня народження Анни Стюарт (1665-1714), королеви Англії, Шотландії та Ірландії;

105 років від дня народження Василя Михайловича Левковича (1920-2012), українського військового діяча, полковника УПА;

75 років від дня народження Віталія Галійовича Василевського (1950), українського художника-монументаліста, живописця;

70 років від дня народження Христини Василівни Керити (1955), української поетеси;

70 років від дня народження Наталії Михайлівни Клименко (1955), української поетеси, музеєзнавиці;

70 років від дня народження Валентини Степанівни Пашкової (1955), української бібліотекознавиці, бібліографині, культурно-освітньої та громадської діячки.

Ще цього дня:

1900 - Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі;

1901 - У Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони;

1922 - Закінчилась Вашингтонська морська конференція щодо інтересів у Тихому океані та Східній Азії; США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь;

1933 - Підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти;

1935 - У продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія";

1944 - Прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України;

1952 - На престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів;

1958 - Створено Спілку кінематографістів України;

1971 – Під час прогулянки по Місяцю американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу;

1985 - Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство;

1985 - Компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC;

1992 - Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо;

1996 - Британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський";

2004 - У Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики — вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни;

2018 - З космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy;

2023 - Потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50000 загиблих.

Церковне свято:

Сьогодні - церковний день пам'яті преподобного Вукола Смирнського. Йому моляться про лікування від важких хвороб, сімейне щастя, позбавлення від самотності.

Іменини: Анатолій, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Олександр, Марія, Христина.