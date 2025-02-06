Інтерфакс-Україна
Події
02:07 06.02.2025

Ще на восьми напрямках тривають ворожі атаки - Генштаб

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Російські окупанти продовжують атакувати позиції українських підрозділів ще на восьми напрямках, а також у Курській області, а від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України.

"За сьогодні противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів", - сказано в повідомленні.

На харківському напрямку ворог чотири рази атакував неподалік Козачої Лопані та в районі Вовчанська.

На куп’янському напрямку агресор протягом дня сім разів намагався просунутися до українських позицій неподалік населених пунктів Загризове, Петропавлівка, Піщане та Нова Кругляківка.

На лиманському напрямку ворог 11 разів атакував в районах Новолюбівки, Копанок, Зеленого Гаю, Греківки, Новоєгорівки, Ямполівки, Колодязів та Торського. Українські військові зупинили вісім атак загарбників, ще три бої тривають.

На сіверському напрямку ворог вісім разів атакував позиції українських захисників у напрямках Спірного, Сіверська та Верхньокам’янського, всі атаки вже відбито.

На краматорському напрямку українські оборонці відбили три атаки противника в районах Часового Яру та Ступочок, одне боєзіткнення ще триває. КАБом противник завдав авіаудару по Ступочкам.

На торецькому напрямку ворог провів дев’ять наступальних дій на позиції українських військ в районах Торецька, Диліївки та Щербинівки. Авіація противника завдала ударів по Клебан-Бику та Катеринівці.

На новопавлівському напрямку за сьогоднішній день українські військові відбили три атаки окупаційної армії в районі Костянтинополя. Ворог завдав авіаударів по районах населених пунктів Комар, Розлив, Бурлацьке та Багатир.

На гуляйпільському напрямку ворог двічі за підтримки авіації атакував позиції українських захисників в районі Новополя, також завдав авіаційних ударів по Гуляйполю, Єгорівці та Білогорівці.

На курському напрямку українські захисники відбили дев’ять ворожих атак. Крім того, ворог завдав 37 авіаційних ударів, скинувши 52 КАБи, здійснив 371 артилерійський обстріл позицій українських військ та населених пунктів.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02VPdWaDx6GDYmdUTAJPToxjr4UZG5LQVQNzN6L1NS74GFZ23nTSGxTYkM3xQUY5vUl

Теги: #генштаб #зведення

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