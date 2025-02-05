Інтерфакс-Україна
Події
20:54 05.02.2025

Єрмак-Грем: Україна та США готові обговорювати співпрацю, зокрема щодо розробки родовищ корисних копалин

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Єрмак-Грем: Україна та США готові обговорювати співпрацю, зокрема щодо розробки родовищ корисних копалин

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у розмові із сенатором від Республіканської партії США Ліндсі Гремом підтвердив готовність України обговорювати взаємовигідну співпрацю з США, зокрема у розробці родовищ корисних копалин, повідомила пресслужба Офісу глави держави.

"Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову із сенатором від Республіканської партії США Ліндсі Гремом. Під час розмови обговорили налагодження конструктивного діалогу з новою адміністрацією президента Сполучених Штатів. Андрій Єрмак наголосив на тому, що для України критично важлива підтримка з боку США для досягнення справедливого й сталого миру", - йдеться у повідомленні на сайті президента України.

Зазначається, що Єрмак і Грем "відзначили готовність України та Сполучених Штатів Америки обговорювати взаємовигідну співпрацю, зокрема ініціативу щодо розробки родовищ корисних копалин".

Повідомляється також, що очільник Офісу Глави держави розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на напрямках із найбільш інтенсивними військовими діями, та потреби українських захисників.

Раніше повідомлялось, що президент США Дональд Трамп вважає, що доступ до найважливіших корисних копалин в обмін на підтримку США може бути частиною його мирного плану. Президент України Володимир Зеленський, в свою чергу, заявив, що Україна відкрита до співпраці з партнерами у цьому. "Дійсно, у нас один із пунктів, важливий економічний пункт, який є в плані перемоги, це дійсно інвестиції, безумовно, в корисні копалини України, в нас їх достатньо. Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами", - сказав Зеленський.

Теги: #єрмак #корисні_копалини #грем

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