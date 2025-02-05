Інтерфакс-Україна
Події
20:42 05.02.2025

Зеленський: Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення

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Зеленський: Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення

Потрібні конкретні кроки, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я людей, якщо їх не буде - будуть кадрові рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми готуємо також нові питання на РНБО – окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету”, - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу.

Президент повідомив, що провів з ними нараду. “Я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло”, - додав він.

За його словами, “потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення”.

 

Теги: #ліки #зеленський

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