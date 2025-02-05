Зеленський: Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення

Потрібні конкретні кроки, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я людей, якщо їх не буде - будуть кадрові рішення, повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Ми готуємо також нові питання на РНБО – окрім тих питань, що стосуються фінансової стійкості держави. Треба підтримати фінансову стійкість кожної української сім’ї, усіх наших громадян. Багато в чому це стосується цінових питань, зокрема на життєво важливі речі, такі як ліки. Те, що роблять із цінами деякі аптечні мережі, абсолютно неприпустимо. І це відповідальність уряду, конкретно – міністра охорони здоров’я, Антимонопольного комітету”, - сказав Зеленський у вечірньому відеозверненні в середу.

Президент повідомив, що провів з ними нараду. “Я втомився чекати відповідних пропозицій. Часу небагато. Все, що треба зробити, цілком зрозуміло”, - додав він.

За його словами, “потрібні конкретні кроки, конкретні рішення, які дадуть змогу зробити більш доступним захист здоров’я наших людей. Якщо рішень для доступності ліків не буде, будуть кадрові рішення”.