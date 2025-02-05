Від авіаудару по Дружківці загинуло двоє цивільних

В результаті авіаудару по Дружківці Донецької області зруйновано житловий будинок, загинули двоє цивільних, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС)

"Кількість загиблих внаслідок авіаудару по Дружківці зросла до двох осіб. Під час розбору завалів житлового будинку рятувальники виявили фрагменти тіла, які передали Нацполіції для подальшої ідентифікації. Роботи з розбору завалів завершені, загалом прибрано 12 тон будівельних конструкцій", - йдеться у повідомленні ДСНС у середу у телеграм.

Як повідомлялося, через ворожий обстріл 5 лютого вранці у Дружківці було зруйновано житловий будинок, у якому перебували люди. Раніше було відомо про одного загиблого та двох поранених. Також пошкоджено 7 житлових будинків, магазин і кілька транспортних засобів.