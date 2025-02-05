19:31 05.02.2025
Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинув чоловік, ще один – у важкому стані
Російські війська атакували Одеську область ракетою, унаслідок цього загинув чоловік, ще один – у важкому стані, повідомив голова обласної адміністрації ОВА Олег Кіпер.
"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком", - написав він у телеграм у середу.
На місці працюють екстрені служби.