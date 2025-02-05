Інтерфакс-Україна
Події
19:31 05.02.2025

Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинув чоловік, ще один – у важкому стані

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Внаслідок ракетної атаки в Одеському районі загинув чоловік, ще один – у важкому стані

Російські війська атакували Одеську область ракетою, унаслідок цього загинув чоловік, ще один – у важкому стані, повідомив голова обласної адміністрації ОВА Олег Кіпер.

"В Одеському районі внаслідок російської ракетної атаки по житловому недобудованому будинку загинув чоловік, ще один – у тяжкому стані в лікарні. Обидва випадково проходили поруч із будинком", - написав він у телеграм у середу.

На місці працюють екстрені служби.

 

Теги: #одеська_область #обстріли

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