Ситуація на запорізькому напрямку покращилася - Зеленський

Фото: https://www.president.gov.ua/

Українські захисники тримають ситуацію на запорізькому напрямку, там вона краща, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Важливо, що на Запоріжчині ми тримаємо ситуацію. Вона краща", - сказав Зеленський журналістам у середу.

Президент повідомив, що росіяни гальмували ротації місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Ви знаєте, на Запорізському напрямку, саме там, був міст, де ротації ці проходили, бо цей міст, він був контактним, скажімо так, мостом військ наших і ворога. І зараз те, що росіяни не хотіли і гальмували ротації місії МАГАТЕ, тому що ми просунулися вперед. І вони хочуть продовжувати ротацію на тому ж мосту", - зазначив Зеленський.

Він також повідомив, що найскладніша ситуація на покровському і курахівському напрямках, де ворог зосередив усі зусилля.

"Розуміємо, де вони хочуть проводити контрнаступальні дії, де вони збільшують кількість військ", - додав Зеленський.