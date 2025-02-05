Інтерфакс-Україна
Події
17:21 05.02.2025

Умєров візьме участь у засіданні групи "Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі - джерело

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Умєров візьме участь у засіданні групи "Рамштайн» 12 лютого у Брюсселі - джерело

Міністр оборони України Рустем Умєров візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», яке відбудеться 12 лютого у Брюсселі.

Про це агентству «Інтерфакс-Україна» повідомили власні джерела в штаб-квартирі НАТО.

«Так, засідання групи «Рамштайн» відбудеться 12 лютого під головуванням Великої Британії. Очікується участь Умєрова», - зазначили в альянсі.

Як відомо, лідером групи «Рамштайн» були Сполучені Штати Америки, і засідання проходили під головуванням керівника Пентагону Ллойда Остіна. Наразі позиція нової адміністрації президента Дональда Трампа з цього питання не відома. Новий міністр оборони США Пітер Гегсет, який раніше був телеведучим на Fox News, ще не висловлювався з питання подальшого існування «Рамштайну».

Засідання пройде напередодні зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО, яке заплановане на 13 лютого.

Теги: #умєров #рамштайн

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