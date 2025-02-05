Серед захисників, що повернулись до України, 11 мешканців Харківщини

У результаті 61-го обміну з полону повернулися 11 українських захисників, які проживають у Харківській області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"5 бійців із Харкова, 1 із Золочева, 1 з Куп’янська, 2 з Куп’янського району та 2 з Чугуївського району", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону в Україну було повернуто ще 150 захисників України - військові з Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.