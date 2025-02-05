Інтерфакс-Україна
Події
17:11 05.02.2025

Серед захисників, що повернулись до України, 11 мешканців Харківщини

1 хв читати
Серед захисників, що повернулись до України, 11 мешканців Харківщини

 У результаті 61-го обміну з полону повернулися 11 українських захисників, які проживають у Харківській області, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"5 бійців із Харкова, 1 із Золочева, 1 з Куп’янська, 2 з Куп’янського району та 2 з Чугуївського району", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Раніше у вівторок президент України Володимир Зеленський повідомив, що з російського полону в Україну було повернуто ще 150 захисників України - військові з Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, а також поліцейський.

Теги: #харківська_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:56 13.05.2025
Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

17:56 08.05.2025
На Харківщині підірвався підліток, його шпиталізовано

На Харківщині підірвався підліток, його шпиталізовано

15:45 08.05.2025
САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

САП вимагає стягнути в дохід держави елітні автівки родини колишнього в.о. начальника Харківського обласного ТЦК

09:32 08.05.2025
Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

Сили оборони звільнили від ворога лісовий масив на північ від Липців на Харківщині

09:11 08.05.2025
На Харківщині внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю постраждали троє жінок

На Харківщині внаслідок удару ворожого дрона по цивільному автомобілю постраждали троє жінок

17:53 07.05.2025
Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

16:28 07.05.2025
Мобілізований, який збирався навести російські КАБи на свій підрозділ, отримав 15 років в'язниці – СБУ

Мобілізований, який збирався навести російські КАБи на свій підрозділ, отримав 15 років в'язниці – СБУ

14:18 06.05.2025
Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

Через ворожі обстріли Купʼянського району Харківщини постраждав 16-річний підліток і пенсіонерка - прокуратура

08:11 06.05.2025
Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

Ворог завдав масований удар по Харкову, влучання уламків БПЛА є в чотирьох районах міста, є постраждалі

09:47 05.05.2025
На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

На Харківщині через ворожі обстріли постраждали 7 мирних жителів, в тому числі двоє дітей

ВАЖЛИВЕ

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

Через ворожі авіаудари по Нечволодівці на Харківщині одна людина загинула, ще одна поранена

Зеленський про майбутнє ЗАЕС: Спочатку припинення вогню, а потім будемо говорити про станції

Зеленський переконаний, що 30-денного припинення вогню буде недостатньо для РФ, щоб та відновила сили

Якщо Путін не приїде до Туреччини, всі обіцянки лідерів США та Європи про санкції проти РФ мають бути виконані – Зеленський

ОСТАННЄ

Рубіо та інші офіційні особи США вирушать до Стамбула на переговори України та Росії - Трамп

Двоє чоловіків поранені і пошкоджена багатоповерхівка внаслідок атаки ворожих дронів у Дніпропетровській області

Ердоган повідомив Рютте, що поговорив із Зеленським і Путіним у рамках мирних зусиль

Парламентська ТСК взяла в роботу кейс "Текстиль-Контакту" Соколовського щодо тиску правоохоронців

Путін повинен розуміти, що відмова від миру має свою ціну - Сибіга про заяву глав МЗС "Веймар+"

Окупанти з початку року втратили понад 177 тис осіб – Сирський

Фундація Олени Зеленської масштабує проєкт "Адреса дитинства"

Укроборонпром створить з Rheinmetall спільне підприємство з виробництва артснарядів

Кабмін затвердив положення про інформаційну базу даних споживання природного газу

В МЗС України пройшла зустріч з керівником посольства Польщі щодо блокування українсько-польського кордону

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА