Інтерфакс-Україна
Події
13:11 05.02.2025

Очільник МЗС Великої Британії оголосив про виділення Україні 55 млн фунтів допомоги

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Очільник МЗС Великої Британії оголосив про виділення Україні 55 млн фунтів допомоги

Велика Британія надасть Україні 55 млн фунтів стерлінгів на енергетику, бізнес та соціальну підтримку, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

“Сьогодні я оголошую про надання додаткової підтримки Великої Британії Україні у розмірі 55 мільйонів фунтів, щоб допомогти підвищити стійкість і зростання в обох наших країнах і економік”, - сказав Леммі на пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою в Києві у середу.

Зокрема, Велика Британія виконує своє зобов’язання щодо фінансування поставок українського зерна до Сирії на суму три мільйони фунтів.

Теги: #допомога #україна #кошти #велика_британія

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