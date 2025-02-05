Невеликий сніг та мороз очікуються майже по всій Україні найближчими днями

У більшості областей України в ніч на четвер, 6 лютого, в західних, північно-східних та центральних областях, вдень у південно-східній частині прогнозується невеликий сніг, на решті території без істотних опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

На дорогах країни місцями ожеледиця. Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 1-6° морозу, у східних областях до 9° морозу; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 2-7° тепла.

У Києві у четвер без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 6 лютого найвища температура вдень була 7,6° в 1990р., найнижча вночі -30,4° в 1929р..

У п'ятницю, 7 лютого, без опадів, лише вночі в Криму та Приазов'ї невеликий сніг.

На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с, у південно-східній частині подекуди пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 4-9° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла, на Закарпатті 1-6° тепла; в Карпатах вночі 9-14° морозу, вдень 1-6° морозу..

У Києві у п'ятницю без опадів. Вітер східний, північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.