Генштаб ЗСУ підтвердив удар по НПЗ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ та ЗРК "Бук" окупантів

Підрозділи Служби безпеки України у взаємодії зі Збройними Силами та іншими складовими Сил оборони у ніч на 5 лютого 2025 року уразили ТОВ "Албашнєфть" у Краснодарському краї РФ, повідомили в середу в Генеральному штабі Збройних Сил України.

"Цей завод з первинної переробки нафти та виробництва нафтопродуктів позиціонується як "міні-НПЗ" і задіяний у постачанні бензинів і дизелю для російської окупаційної армії. Підтверджено влучання. На об’єкті виникла пожежа", - повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у телеграм-каналі.

Результати ураження уточнюються.

Крім того, в Генштабі проінформували про те, що підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ вели бойову роботу по російському зенітному ракетному комплексу "Бук", розташованому на тимчасово окупованій території Запорізької області. "Зафіксовано успішне влучання та пошкодження цілі", - йдеться в повідомленні.