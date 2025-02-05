Інтерфакс-Україна
Події
10:41 05.02.2025

Україна отримає від Великої Британії GBP25 млн на соціальні системи і послуги

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Україна отримає від Великої Британії GBP25 млн на соціальні системи і послуги

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії надасть GBP25 млн Україні для зміцнення більш інклюзивних, ефективних соціальних систем і послуг, повідомляється на сайті британського уряду в середу.

"Ми працюватимемо з Україною, щоб відродити сімейні та громадські послуги, які відповідають потребам жінок, дітей, людей з обмеженими можливостями та маргіналізованих груп, а також забезпечать безпечну та люблячу сім’ю для кожної дитини", - йдеться в повідомленні.

В британському уряді також повідомили про програму "Spirit", яка має "зміцнити стійкість України проти російської агресії, допомагаючи Україні будувати стійкіше, процвітаюче та безбар’єрне майбутнє для всіх".

Теги: #україна #соціальна_підтримка #велика_британія

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