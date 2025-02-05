Інтерфакс-Україна
Події
10:02 05.02.2025

Міноборони України запускає проєкт масштабного застосування наземних безпілотних комплексів у війську

1 хв читати
Міноборони України запускає проєкт масштабного застосування наземних безпілотних комплексів у війську

Міністерство оборони України запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів (БНК) у війську, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську", - написав міністр у Телеграм у середу.

Умєров зазначив, що Україна збільшує обсяги виробництва таких систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту.

Міністр вказав, що БНК довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань: реалізовувати наступальні та оборонні операції; здійснювати логістичне забезпечення підрозділів; проводити евакуацію поранених з поля бою; мінувати та розміновувати території.

Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою, додав Умєров.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - наголосив очільник оборонного відомства.

Теги: #бнк #міноборони

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:24 09.05.2025
В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

В Міноборони України пройшла зустріч з делегацією

17:20 09.05.2025
Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

Кабмін виділив Міноборони 10 млн грн на ремонт військової автотехніки, закупівлю оргтехніки та меблів

18:24 07.05.2025
Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

Електронне направлення на ВЛК можна буде згенерувати без підпису керівника ТЦК – рішення уряду

13:52 07.05.2025
Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

Павлоградський хімзавод, який поставляв у військо неякісні міни, отримав держзамовлення на 60 млрд грн – нардеп Сюмар

12:56 06.05.2025
Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

Американська компанія Tetra Tech допоможе у підготовці українських фахівців з розмінування

16:30 05.05.2025
До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

До використання у ЗСУ допустили наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва

10:49 05.05.2025
ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

ГАР Міноборони закликає до негайного кризового управління, аудиту й аналізу можливостей заводу, що постачав неякісні боєприпаси ЗСУ

15:33 02.05.2025
Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

Міноборони продовжить співпрацю із оборонним заводом на Дніпропетровщині, який поставив ЗСУ неякісні боєприпаси – Жумаділов

18:53 01.05.2025
Міноборони та "Укроборонпром" співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

Міноборони та "Укроборонпром" співпрацюватимуть у сфері державного гарантування якості

17:57 30.04.2025
Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

Міноборони спростувало повідомлення про масове розбронювання медиків

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Сили оборони ліквідували 10 з 10 ворожих БпЛА – Повітряні сили

Зеленський обговорив з Ердоганом ключові деталі зустрічі в Туреччині

Трамп: Росія погодиться на перемир'я в Україні

ОСТАННЄ

У середу в Україні очікуються невеликі дощі, вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°

Jerry Heil, NEMO і Käärijä виступлять на сцені "Євробачення-2025"

Нацполіція: ліквідовано організацію, яка вербувала і шантажувала жінок задля сексуальної експлуатації в Україні та за кордоном

Зеленський готовий зустрітися у Стамбулі тільки з Путіним — Подоляк

ССО знищили ворожий новітній Бук-М3 та РСЗВ "Ураган-1"

Колишній працівник Рівненської АЕС готував повітряну атаку на ЛЕП

Каннський кінофестиваль відкриває свою програму "Трьома фільмами для України" - Держкіно

Електронна черга на заблокованому польськими протестувальниками ПП "Ягодин-Дорогуськ" скоротилась вдвічі

Україна готова представити дорожні карти реформ країнам-членам ЄС та Єврокомісії - Стефанішина

Китай скасував заборону на прийом поставок літаків Boeing

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА