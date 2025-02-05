Міноборони України запускає проєкт масштабного застосування наземних безпілотних комплексів у війську

Міністерство оборони України запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів (БНК) у війську, повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

"Впроваджуємо у Силах оборони інноваційні технології для збереження наших воїнів. Міноборони запускає проєкт, що дозволить масштабувати застосування безпілотних наземних комплексів у війську", - написав міністр у Телеграм у середу.

Умєров зазначив, що Україна збільшує обсяги виробництва таких систем та розгортає повноцінні роботизовані підрозділи у складі бойових бригад Збройних Сил на лінії фронту.

Міністр вказав, що БНК довели свою здатність виконувати цілу низку бойових завдань: реалізовувати наступальні та оборонні операції; здійснювати логістичне забезпечення підрозділів; проводити евакуацію поранених з поля бою; мінувати та розміновувати території.

Для створення роботизованих підрозділів враховано досвід бригад, які застосовують такі системи на полі бою, додав Умєров.

"Вкрай важливо, що основними постачальниками наземних роботизованих комплексів є провідні вітчизняні компанії. Українські виробники адаптували свої вироби до умов сучасної війни та рекомендацій бойових підрозділів Сил оборони", - наголосив очільник оборонного відомства.