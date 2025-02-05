Вибори в України можливі лише після скасування воєнного стану, якого хоче Путін, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський стверджує, що є прихильником проведення виборів в країні, але це можливо зробити лише після скасування воєнного стану, чого прагне Володимир Путін, бо в такому разі більша частина української армії зможе повернутися додому і РФ зможе здійснити повторне вторгнення.

"Вибори відбудуться після завершення гарячої фази війни та скасування воєнного стану. Ми захищаємо демократію, і вибори надзвичайно важливі. Але будьмо відвертими: припинення воєнного стану зараз – це саме те, чого хоче Путін. Якщо воєнний стан буде скасовано, більша частина нашої армії повернеться додому – це їхнє право. Але хто тоді захищатиме Україну? Без гарантій безпеки Росія вторгнеться знову", - сказав Зеленський в інтерв’ю для Пірса Моргана, повідомляється в телеграм-каналі президента.

Голова Української держави відзначив, що "завжди був прихильником виборів, але під час війни вибори вимагають конституційних змін і серйозних правових доопрацювань". "Ключове питання стосується не лише правових аспектів, а й людського чинника. Як голосуватимуть солдати в окопах? А як щодо мільйонів українців на окупованих територіях? Чи їхні голоси більше не мають значення? А як щодо 8 мільйонів українців, які через війну опинилися за кордоном?" - додав він.

Також Зеленський заявив, що Україна не може визнавати окуповані території російськими, тому що це буде порушенням Конституції України. "Ці землі є тимчасово окупованими, і це означає тимчасово. Незалежно від того, чого хоче Путін чи хтось інший за кордоном, ми ніколи не визнаємо їх російськими. Не може бути компромісів у питанні суверенітету", - вказав він.

"Щодо моєї легітимності: мене обрали 73% українців", - сказав Зеленський.