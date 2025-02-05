Голова МЗС Великої Британії Леммі прибув з візитом до Києва

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі в середу прибув з візитом до Києва.

На пероні київського вокзалу очільника МЗС зустрів надзвичайний і повноважний Посол України у Сполученому Королівстві Валерій Залужний.

"Вітаю Державного секретаря у закордонних справах Великої Британії Девіда Ламмі на українській землі. Будемо говорити про подальшу співпрацю та спільні проекти для посилення безпеки України", - написав Залужний в Телеграм.